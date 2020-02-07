Audrey Houston, age 91, passed on Friday, January 31, 2020. Services will be held Tuesday, February 11, 2020, 11 a.m. at Fisher Watkins Funeral Home, 707 Wilson St., Danville, Va. View from 9 until 11 a.m. at Inter Floral Gardens.

To send flowers to the family of Audrey Houston, please visit Tribute Store.

Service information

Feb 11
Funeral Service
Tuesday, February 11, 2020
11:00AM
Fisher & Watkins Funeral Home Inc
707 Wilson St
Danville, VA 24541
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Guaranteed delivery before Audrey's Funeral Service begins.

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