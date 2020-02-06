Funeral services for Mr. Silas Adams of Los Angeles, Calif., and formerly of Chatham, Va., will be conducted on Saturday, February 8, 2020, at 11 a.m. at the chapel of Miller Funeral Home, with Elder William Breedlove, presiding and Bishop Eddie Davis, eulogist. Interment with military rites by Altavista Memorial Post #36 will follow in the Smithfield Primitive Baptist Church Cemetery, Chatham, Va. Miller Funeral Home, Gretna is in charge of the arrangements.

To plant a tree in memory of Silas Adams as a living tribute, please visit Tribute Store.

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