...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...VIRGINIA..
DAN RIVER NEAR WENTWORTH AFFECTING ROCKINGHAM COUNTY
DAN RIVER NEAR DANVILLE AFFECTING CASWELL...ROCKINGHAM...CITY OF
DANVILLE AND PITTSYLVANIA COUNTIES
DAN RIVER AT PACES AFFECTING HALIFAX COUNTY
DAN RIVER AT SOUTH BOSTON AFFECTING HALIFAX COUNTY
MODERATE FLOODING IS OCCURRING ON THE DAN RIVER AT DANVILLE.
MINOR FLOODING IS OCCURRING ON THE DAN RIVER AT WENTWORTH AND PACES.
MINOR FLOODING IS OCCURRING ON THE DAN RIVER AT SOUTH BOSTON AND
MODERATE FLOODING IS FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE THROUGH FLOODED AREAS...THE WATER MAY BE MUCH DEEPER
THAN YOU THINK.
GRAPHICAL FORECAST INFORMATION IS AVAILABLE ON THE INTERNET AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/RNK (LOWER CASE). CLICK ON 'RIVERS & LAKES'.
THE NEXT SCHEDULED STATEMENT WILL BE ISSUED THIS EVENING.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE DAN RIVER NEAR DANVILLE.
* UNTIL SUNDAY MORNING.
* AT 02PM FRIDAY THE STAGE WAS 26.8 FEET AND RISING.
* FLOOD STAGE IS 21.0 FEET.
* THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 28.3 FEET BY THIS EVENING.
THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE LATE SATURDAY EVENING.
* IMPACT...AT 26.0 FEET...FLOOD WATER BEGINS TO AFFECT THE DANVILLE UTILITIES
COMPLEX AND THE PUBLIC WORKS COMPLEX. RIVERSIDE SHOPPING CENTER AND RIVER
DISTRICT TOWERS FLOODS. FLOODING OCCURS ALONG RIVER STREET, TRADE STREET,
THE PARKING LOT AT NEWTON'S LANDING, AND THE WALKING TRAIL AT MLK BRIDGE.
* FLOOD HISTORY...THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF 27.2
FEET ON FEB 8 2020.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.