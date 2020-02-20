A former employee of Sovah Health-Danville pleaded guilty in U.S. District Court on Thursday to pilfering medication from the hospital's electronic dispensing system over several years.

Paulette Genetha Toller, 60, of Chatham pleaded guilty to possession with intent to distribute and obtaining controlled substances by fraud. She faces a maximum penalty of 24 years in prison for both charges. 

Toller is set to be sentenced on May 21.

Avent is a reporter with the Danville Register & Bee. Reach him at (434) 797-7983.

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