...SNOW EXPECTED TODAY...
..LOW PRESSURE TRACKING FROM THE NORTHERN GULF OF MEXICO TO THE
SOUTHEAST COAST WILL BRING SNOW TO NORTH CAROLINA AND SOUTHERN
VIRGINIA TODAY. SNOW AMOUNTS WILL GENERALLY BE LIGHT WITH AREAS
SOUTH OF U.S. 58 AND WEST OF INTERSTATE 77 SEEING MAINLY 1-
2 INCHES, WHILE AREAS FURTHER NORTH SHOULD EXPECT TO SEE SNOW
AMOUNTS OF LESS THAN 1 INCH. LITTLE IF ANY SNOW EXPECTED
TOWARD THE I-64 CORRIDOR.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM EST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW. SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH.
* WHERE...PARTS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST VIRGINIA AND NORTH
CENTRAL AND NORTHWEST NORTH CAROLINA.
* WHEN...UNTIL 10 PM EST THIS EVENING.
* IMPACTS...UNTREATED ROADS, BRIDGES, AND SIDEWALKS COULD BECOME
SLICK AND HAZARDOUS. TRAVEL COULD BE IMPACTED, ESPECIALLY FROM
INTO THE AFTERNOON AND EVENING HOURS. THE EVENING COMMUTE WILL BE
IMPACTED.
* ADDITIONAL DETAILS...OVERNIGHT TEMPERATURES WILL DROP INTO THE
TEENS AND 20S CAUSING SNOW, SLUSH, AND WATER TO REFREEZE. THE
MOST HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS WILL BE OVERNIGHT INTO FRIDAY
MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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