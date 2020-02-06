Pittsylvania County Schools will be dismissing all students at 1 p.m. Thursday because of potential flooding, while Danville Public Schools are operating on an early dismissal schedule and have canceled all Thursday after-school activities.

A flood watch is in effect until noon Friday for much of Southside Virginia, with 3-4 inches of rain possible in the Danville and Pittsylvania County areas.

Rain is expected to continue falling through tonight and into Friday morning.

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