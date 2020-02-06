...FLOOD WATCH THROUGH FRIDAY MORNING...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE,
CASWELL, ROCKINGHAM, STOKES, SURRY, WATAUGA, WILKES, AND
YADKIN. IN VIRGINIA, AMHERST, APPOMATTOX, BEDFORD, BUCKINGHAM,
CAMPBELL, CARROLL, CHARLOTTE, FLOYD, FRANKLIN, GRAYSON,
HALIFAX, HENRY, PATRICK, AND PITTSYLVANIA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* RAINFALL TOTALS OF 2 TO 5 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
HAVE FALLEN ACROSS SOUTHWEST VIRGINIA AND NORTHWEST NORTH
CAROLINA. AN ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES OF RAIN IS EXPECTED
THROUGH FRIDAY MORNING.
* THE GROUND WAS COMPLETELY SATURATED FROM THE EARLIER RAINFALL
AND MUCH OF THE RAIN EXPECTED OVERNIGHT WILL CONTINUE TO
RUNOFF INTO LOCAL STREAMS AND CREEK RESULTING IN SIGNIFICANT
RISES AND FLOODING. MAINSTEM RIVERS AND THEIR TRIBUTARIES WILL
ALSO RISE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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