Flooding

As of 5 p.m. Thursday, 47 Pittsylvania County roads were at least partially closed due to flooding.

 Caleb Ayers/Register & Bee

After a day of drenching rain and dozens of flooded roads, Dan River Region schools will be closed on Friday.

Danville Public Schools initially planned on operating on a two-hour delay, but later decided to be closed under "employee code 1," meaning no employees should report to work.

Pittsylvania County Schools also will be closed. Employees there were told to follow "Plan E."

With the city closing, the school's food truck will not operate.

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